Xbox, arriva la nuova Home: la Dashboard 2023 è ora disponibile!

Da un po' di tempo si parla dell'arrivo della nuova Dashboard per Xbox, e adesso finalmente ci siamo: Xbox Series X/S e Xbox One accolgono da oggi la rinnovata Home volta a rendere più accessibili ed immediate tutte le sue funzionalità.

Microsoft ha optato per questo rinnovo dopo numerosi feedback dei giocatori secondo i quali la schermata Home di Xbox è troppo affollata ed è quindi complicato navigarci in maniera semplice ed immediata. Con la nuova Dashboard adesso la schermata principale delle console Xbox risulta molto più chiara ed intuitiva, rendendo quindi più semplice muoversi attraverso i menù alla ricerca degli elementi di nostro interesse, come la propria libreria, Xbox Game Pass ed il Microsoft Store.

Adesso c'è inoltre maggiore spazio a disposizione per il proprio sfondo personalizzato, dato che i contenuti recentemente utilizzati vengono ora collocati nella parte inferiore dello schermo. E ancora, grazie all'arrivo di elenchi personalizzati per ciascun giocatore, adesso la scoperta di nuovi giochi viene messa ancora più in risalto rispetto al passato ed è molto più facile risalire a titoli di nicchia e meno conosciuti senza che restino sommersi dai nomi di punta più noti.

Microsoft si è dunque impegnata al meglio delle sue capacità per offrire un'esperienza Home molto più accessibile per tutti, e la Dashboard targata 2023 si pone così come un interessante passo avanti rispetto alla versione precedente.