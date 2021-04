Xbox: in arrivo una collaborazione con McDonald's e Spotify?

L'account Twitter di Microsoft sembra suggerire che molto presto potremmo vedere una collaborazione tra Xbox, McDonald's e Spotify. Tutto parte da un particolare tweet partito dalla casa di Redmond, modellato sullo stile di una e-mail e che cita direttamente le altre due compagnie.

Nel messaggio, Microsoft si limita semplicemente a chiedere agli interlocutori come se la passano e di vedersi tutti assieme, per poi salutare dicendo di sentirsi al più presto. A commentare il messaggio altri account ufficiali relativi al marchio Xbox e Xbox Games Pass, che parlano di McDonald's e Spotify come dei "migliori compagni di viaggio". Per il momento si tratta di semplici speculazioni, ma il tipo di messaggio e l'intervento degli altri account legati al mondo Xbox lasciano intendere che qualcosa sta davvero bollendo in pentola. Nessuna replica per il momento da parte delle due aziende interessate.

In tal caso non sarebbe la prima volta che Microsoft e Spotify collaborano assieme: lo hanno già fatto in concomitanza con l'esordio di Xbox Game Pass. In quell'occasione le due società misero a disposizione sei mesi di prova gratuita di Spotify per tutti coloro che effettuavano l'upgrade a Xbox Ultimate, in modo così da spingere al meglio il debutto del Game Pass. Adesso che il servizio d'abbonamento Microsoft si è definitivamente consolidato, viene da chiedersi che tipo di nuovi accordi potrebbero stringere e come verrebbe a sua volta coinvolto McDonald's nell'accordo. Non resta altro da fare se non attendere comunicazioni ufficiali da una delle parti coinvolte.

Nel frattempo circolano vari rumors relativi al servizio Microsoft, come Valve che starebbe cercando di portare Xbox Game Pass su Steam. E ancora, secondo David Jaffe Sony sta preparando la risposta a Xbox Game Pass.