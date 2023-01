Xbox e Bethesda, arriva il Developer Direct? Trapelano data e giochi dello show di gennaio

Stando alle ultime anticipazioni condivise da Jez Corden, Microsoft sarebbe in procinto di svelare il Developer_Direct, il rumoreggiato showcase Xbox di gennaio sui videogiochi in arrivo nel 2023 su PC, console Xbox e Game Pass.

Il giornalista di WindowsCentral spiega appunto che lo spettacolo della casa di Redmond si chiamerà Developer_Direct: a detta di Corden, l'evento in questione rientrerà in una più ampia strategia comunicativa che il team Xbox adotterà nel 2023 per offrire aggiornamenti più frequenti sui giochi in arrivo sulle piattaforme verdecrociate.

Il nuovo format degli eventi mediatici della casa di Redmond dovrebbe essere inaugurato dal Developer_Direct che, secondo Jez Corden, si terrà nella giornata di mercoledì 25 gennaio a partire dalle ore 21:00 italiane.

Stando alle indiscrezioni raccolte dal redattore di WindowsCentral, l'evento digitale darà agli Xbox Game Studios e a Bethesda la vetrina mediatica ideale per fornire degli importanti approfondimenti (e si spera tanto gameplay) su Redfall, Minecraft Legends e Forza Motorsport, oltre a un aggiornamento sul lavoro che stanno portando avanti gli studi ZeniMax Online.

A detta di Corden, Starfield non dovrebbe essere mostrato nel corso di questo evento poiché Microsoft intende 'risparmiarlo' per uno showcase successivo, preferibilmente per darci modo di ammirare un nuovo Deep Dive non troppo dissimile da quello organizzato da Microsoft con Todd Howard nel primo gameplay di Starfield di giugno 2022.