Xbox: in arrivo un evento con Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield e altre esclusive?

Si torna ancora una volta a chiacchierare dei prossimi annunci a tema Xbox grazie ad un misterioso tweet di Jez Corden, personaggio di spicco della community Microsoft.

Il redattore di Windows Central ha infatti pubblicato sul proprio account personale Twitter uno strano messaggio composto esclusivamente da emoticon, alcune delle quali lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Si parte con un'automobile affiancata dalla bandiera del Messico, combinazione che potrebbe essere una citazione al rumoreggiato quinto capitolo di Forza Horizon che, a differenza delle passate voci di corridoio che lo volevano ambientato in Giappone, avrà come sfondo il Sud America. La seconda combo di icone, formata da una stella e da un trattore, non può che riferirsi a Starfield, il titolo ad ambientazione spaziale in sviluppo presso Bethesda, azienda ormai acquisita da Microsoft. Si prosegue poi con Halo Infinite e con una quarta coppia di immagini che potrebbe essere interpretata in più modi: il vortice affiancato da un + potrebbe infatti riferirsi tanto al probabile arrivo di Ubisoft+ nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate quando ad una delle esclusive Xbox ancora da annunciare. A proposito delle misteriose esclusive, anche il drago verde dovrebbe appartenere a questa categoria, dal momento che il ciclone e il drago sono "indizi" forniti di recente dagli insider per citare i progetti in lavorazione presso i team interni del colosso di Redmond.

A prescindere da quale sia il significato delle emoticon, è probabile che Jez Corden sia venuto a conoscenza di nuovi dettagli circa un nuovo evento a tema Xbox, durante il quale il buon Phil Spencer potrebbe svelare informazioni inedite sui prodotti già conosciuti e annunciare esclusive mai viste prima. In ogni caso gli insider hanno già confermato agli utenti incuriositi dal drago che Scalebound non è di nuovo in lavorazione.