Xbox: in arrivo altri giochi Xbox 360 in retrocompatibilità? Sarah Bond stuzzica i fan

Microsoft ha detto chiaro e tondo che sono in arrivo notizie Xbox imperdibili ai Game Awards 2023: non sappiamo per adesso in quale veste e con quali giochi si presenterà il colosso di Redmond all'evento di Geoff Keighley, ma forse potrebbe esserci spazio anche per i giocatori più nostalgici.

Sarah Bond, presidente di Xbox, ha infatti condiviso sul proprio profilo Twitter/X un post piuttosto particolare che riporta semplicemente il logo di Xbox 360, senza alcun tipo di commento o indizio aggiuntivo. Il post in sé potrebbe non avere nessun significato particolare, ma arriva subito dopo l'annuncio di Microsoft per i The Game Awards 2023. L'ipotesi dunque è che nel corso della kermesse del prossimo 7 dicembre possa esserci spazio anche per novità relative al programma di retrocompatibilità Microsoft, con ulteriori giochi per Xbox 360 (e magari anche dell'originale Xbox) presto giocabili anche su Xbox Series X/S e Xbox One.

Per il momento si tratta di una semplice speculazione priva di certezze, senza dimenticare che verso la fine del 2021 la stessa Microsoft aveva detto stop a nuovi giochi retrocompatibili su Xbox One e Series X/S a causa di vincoli tecnici e problemi tecnici. Tuttavia, con la recente acquisizione di Activision non è da escludere che il colosso americano possa estendere la retrocompatibilità anche a tutti i suoi giochi pubblicati sulle prime due Xbox.

A questo punto non resta che attendere la nuova edizione dei The Game Awards per scoprire nel dettaglio cosa bolle nelle pentole di Microsoft.