Xbox si è assicurata una grande esclusiva terze parti per il Game Pass?

Secondo l'insider Millie A, Microsoft avrebbe ottenuto "una sorta di esclusiva" per un grosso gioco di terze parti che arriverà dunque esclusivamente sulle piattaforme Xbox (e su PC) e sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.

Se l'arrivo di un gioco third party su Game Pass al day one non è una novità (è accaduto ad esempio proprio recentemente con Back 4 Blood) il fatto che il titolo in questione possa uscire solo su piattaforme Xbox ha generato una notevole curiosità, anche se al momento purtroppo l'insider non si è sbilanciato e non sappiamo altro.

Millie A fa sapere che la sua fonte ha usato i termini "delighted" e "ecstatic" in riferimento alle parti coinvolte in questo accordo, a quanto pare dunque sia Microsoft che gli sviluppatori ed il publisher sarebbero molto contenti della collaborazione.

Tutto bello quindi? In realtà Jez Corden e Jeff Grubb hanno risposto al Tweet di Millie A affermando di non aver sentito nulla del genere dalle loro fonti e mettendo quindi in dubbio le parole dell'insider. Per quanto Millie A abbia guadagnato una certa credibilità negli ultimi tempi, Grubb e Corden hanno una rete di contatti certamente più estesa ed un track record positivo. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli che possano aiutarci a far luce sulla vicenda.