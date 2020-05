Xbox augura buona Festa della Mamma con un simpatico video tutorial a tema

In occasione della giornata di domenica 8 maggio, in cui si celebra la Festa della Mamma, anche il mondo videoludico ha volute condividere alcuni auguri dedicati.

Tra gli attori che hanno scelto di dedicare un pensiero alla ricorrenza troviamo anche il team di Xbox Italia, che ha deciso di pubblicare una sorta di video tutorial in forma di videogioco. Condiviso con la community dalle pagine di Instagram, il breve filmato è particolarmente simpatico e mette in scena le avventure di un singolo giocatore. Avanzando lungo le diverse fasi della vita, il protagonista sarà guidato dai consigli a lui offerti dalla madre.



Ad accompagnare il video, troviamo il seguente messaggio: "Per completare con il punteggio massimo il “Gioco della Vita”, il miglior tutorial da seguire è quello della nostra mamma". Potete trovare il post Instagram creato da Xbox Italia direttamente in calce a questa news: buona visione! Cosa ve ne pare di questa trovata, vi è piaciuta l'idea del team verdecrociato?



Nel corso della giornata anche PlayStation ha festeggiato la Festa della Mamma con un apposito messaggio. In chiusura, ricordiamo inoltre ai giocatori al largo delle isole virtuali del titolo che uno speciale oggetto a tema dedicato a questa occasione di festeggiamenti è disponibile in Animal Crossing: New Horizons sino a fine mese.