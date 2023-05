Xbox avrà un grande gioco ogni trimestre, la promessa di Phil Spencer

Dopo aver espresso il suo punto di vista sulle esclusive Xbox e la console war, Phil Spencer è tornato a ribadire quanto già dichiarato negli anni scorsi: Microsoft vuole lanciare un grande gioco per Xbox ogni trimestre e finalmente l'obiettivo sembra raggiungibile.

Durante l'Xbox Showcase di giugno ci saranno giochi mai visti e alcune vecchie conoscenze torneranno a mostrarsi al pubblico. Nello specifico, durante l'intervista con Kinda Funny Games i curatori del canale citano giochi come Everwild, Perfect Dark, Senua's Saga Hellblade 2 e State of Decay 3, Spencer non ha rivelato dettagli in merito limitandosi a confermare che "alcuni di questi saranno presenti allo show dell'11 giugno."

Si guarda poi al futuro, l'attuale piano di Microsoft prevede il lancio di "almeno un grande gioco ogni trimestre" come già dichiarato in passato e sembra che la schedule attuale permetta di raggiungere questo obiettivo con semplicità.

Nel 2023, Microsoft ha lanciato Hi-Fi Rush di Tango Gameworks a gennaio e Redfall a maggio, Starfield uscirà a settembre e entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare anche Forza Motorsport e Senua's Saga Hellblade 2 ma non è escluso che quest'ultimo possa slittare magari al 2024 insieme a (ipotizziamo noi), Stalker 2, Avowed di Obsidian e State of Decay 3.