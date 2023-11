Xbox banna i controller non ufficiali ma non XIM, accessorio amato dai cheater

Nelle scorse settimane è stato rivelato che gli accessori e i controller Xbox non ufficiali non funzioneranno più con le console Microsoft, costringendo gli utenti a ripiegare su prodotti effettivamente riconosciuti dal colosso di Redmond. Il ban tuttavia non riguarderà in alcun modo uno strumento controverso: XIM.

Per chi non lo conoscesse, XIM viene utilizzato da numerosi cheater durante le partite in multiplayer online per raggiungere prestazioni migliori rispetto agli altri utenti: nello specifico l'oggetto serve a mascherare l'utilizzo di mouse e tastiera, con la console che dunque li scambia per un normale controller. Grazie a XIM, diversi giocatori possono così ottenere vantaggi sugli avversari che giocano effettivamente con un pad.

Il dispositivo continuerà a funzionare regolarmente anche dopo l'entrata in vigore del divieto deciso da Microsoft, previsto per il 12 novembre. A confermarlo è un admin del forum ufficiale di XIM: "Abbiamo potuto verificare con un dispositivo Brook che abbiamo sulla versione dell'OS Xbox citata nell'articolo di Microsoft. Abbiamo testato MATRIX e NEXUS senza riscontrare problemi. Ricordate che i prodotti XIM non provano ad invertire o aggirare i protocolli di sicurezza, e il controller di autenticazione che usate è quello che comunica direttamente con la console".

Secondo il portale Windows Central, i motivi dietro tale situazione potrebbero essere molteplici. Ad esempio XIM non viola i termini di servizio Xbox, oppure per Microsoft non è così diffuso da rappresentare un serio problema per l'ecosistema Xbox. Ciò potrebbe comunque lasciare perplesso più di un utente, considerati i vantaggi poco leciti che il suo impiego offre ai cheater.