Xbox & Bethesda E3 2021: analisi della conferenza oggi alle 14.00 su Twitch

Un altro E3 è andato agli archivi e giunge il momento di tirare le somme. Tra le varie conferenze digitali mostrati durante l'E3 2021, evento congiunto di Microsoft e Bethesda è quello che ha maggiormente catalizzato l'attenzione grazie a una corposa serie di annunci e importanti conferme sul futuro del marchio Xbox.

In merito all'evento di Microsoft ben 30 giochi sono stati mostrati, 27 dei quali saranno disponibili sul Game Pass sin dal day one. Tra i titoli di maggior spessore mostrati troviamo Halo Infinite, Starfield, Forza Horizon 5, Redfall e tante altre produzioni tra Tripla A e Indie.



