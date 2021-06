Xbox & Bethesda E3 2021: Grubb frena gli entusiasmi per Hellblade 2, Fable e altri

Nel tardo pomeriggio di oggi 13 giugno si svolgerà quella che probabilmente è la conferenza E3 2021 più attesa in assoluto, l'Xbox & Bethesda Games Showcase: le aspettative sono davvero elevate, dal momento che si tratta della prima uscita pubblica congiunta delle due compagnie da quando è avvenuta l'acquisizione lo scorso marzo.

La sontuosa campagna acquisti del colosso di Redmond e lo sbalorditivo portfolio di IP hanno fatto schizzare le aspettative a livelli stellari, ma forse sarebbe il caso di contenerle, quantomeno stando a ciò che ci ha detto Jeff Grubb, giornalista di GamesBeat con aspirazioni da insider.

Con un post affidato al suo profilo Twitter personale, Grubb ha riferito ai suoi seguaci che all'Xbox & Bethesda Showcase non ci saranno Avowed di Obsidian Entertainment, Perfect Dark di The Initiative, Fable di Playground Games, Project Dragon di IO Interactive, Everwild di Rare, il nuovo progetto di Compulsion Games e neppure Senua's Saga Hellblade 2. Quest'ultimo potrebbe al massimo mostrarsi in un video making of in un secondo - non meglio specificato - momento.

A stupirci di più sarebbe senz'altro l'assenza di Senua's Saga Hellblade 2, dal momento che il gioco è stato annunciato un anno e mezzo fa. Le informazioni di Grubb, in ogni caso, vanno prese con le pinze, non essendo in alcun modo ufficiali. La certezza l'avremo solamente assistendo all'Xbox & Bethesda Games Showcase, che si svolgerà a partire dalle ore 19:00 di oggi 13 giugno. Siete tutti invitati a seguirlo in compagnia di Everyeye!