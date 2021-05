Xbox e Bethesda insieme all'E3, Matt Booty anticipa la conferenza unica?

In una recente intervista concessa al quotidiano francese Le Figaro, il direttore di Xbox Game Studios sembra aver confermato l'idea di una presentazione unificata Xbox e Bethesda per l'E3 2021.

Sulle pagine di Le Figaro, Matt Booty parla di una conferenza unica targata Xbox e Bethesda, con le due parti che dovrebbero salire sul medesimo palco senza distinzioni tra i due show, come invece accaduto in passato quando le due aziende operavano per ovvi motivi separatamente.

Booty ribadisce poi come l'obiettivo dell'acquisizione sia quello di garantire una nuova infornata di contenuti di qualità per il Game Pass e non ci sono piani per stravolgere le attività di publishing di Bethesda. Microsoft vuole lasciare agli studi di Zenimax la totale libertà creativa, solo così l'acquisizione potrà dare i suoi frutti, con gli sviluppatori impegnati a lavorare ai propri progetti senza pressioni.

Al momento in ogni caso la notizia della conferenza congiunta tra Xbox e Bethesda deve essere presa come un rumor in attesa di conferme ufficiali, Microsoft ha confermato che parteciperà all'E3 2021 (in programma dal 12 al 15 giugno) ma non ha ancora svelato i piani per l'evento del prossimo mese, dunque restiamo in attesa di comunicazioni da parte della casa di Redmond per avere le idee più chiare.