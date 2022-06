Xbox & Bethesda Games Showcase: la durata dell'evento svelata da Aaron Greenberg

Nel mentre si avvicina sempre più il tanto atteso momento dello show, e intanto che MachineGames lascia sperare in un suo possibile intervento con Indiana Jones o Wolfenstein 3, ecco che Aaron Greenberg di Microsoft ha svelato il minutaggio ufficiale dell'Xbox & Bethesda Games Showcase che si terrà nella giornata di domenica alle ore 19:00.

Greenberg ha innanzitutto condiviso la propria emozione e l'orgoglio che Microsoft prova nel rappresentare il duro lavoro che quotidianamente viene svolto dagli sviluppatori per realizzare grandi videogiochi.

"Sono entusiasta di avere persone da tutto il mondo che si uniranno a noi domenica. Come team, sentiamo un'enorme responsabilità nel rappresentare l'incredibile lavoro dei migliaia di umani che lavorano così duramente per creare questi giochi per tutti voi. Divertitevi, siate gentile e festeggiate con noi!", sono le sue dichiarazioni in un post pubblicato pochi minuti fa su Twitter.



Nel fornire i dettagli riguardanti l'orario dell'evento, Greenberg ha quindi colto l'occasione per svelare che l'Xbox & Bethesda Games Showcase avrà una durata totale di 95 minuti. Si tratterà di uno spettacolo sicuramente denso di novità, aggiornamenti e sorprese, e per questo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi nessuna novità. Nell'attesa che le danze abbiano inizio, sono apparsi 9 giochi misteriosi sul Microsoft Store.