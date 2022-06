Xbox Bethesda Games Showcase Extendend: tutti i giochi e gli annunci, c'è anche Stalker 2

Il 14 giugno è andato in onda Xbox Bethesda Games Showcase Extendend, appendice dell'evento Xbox Bethesda Games Showcase del 12 giugno, in questa occasione Microsoft ha approfondito alcuni aspetti dei titoli presentati lo scorso weekend, ma c'è spazio anche per una sorpresa finale.

Il primo nuovo annuncio riguarda Valheim, in uscita su Game Pass per PC in autunno e in arrivo su Xbox durante la primavera del 2023, ovviamente anche su Xbox Game Pass. Approfondimento anche su Starfield e Redfall, con Pete Hines di Bethesda che ha parlato approfonditamente di vari aspetti dei due giochi di Bethesda Game Studios e Arkane Austin, entrambi in arrivo nel 2023 su Xbox Series X/S e PC.

Sul palco è tornato a farsi vedere Slime Rancher 2, con la conferma che il gioco arriverà ovviamente su Game Pass. Spazio anche a The Texas Chain Saw Massacre, gioco annunciato ai The Game Awards del 2021 e in arrivo anche questo su Game Pass al day one.

Chiude lo show il nuovo trailer di Stalker 2 che mostra la sequenza introduttiva del gioco e conferma il rinvio al 2023, inevitabile dopo lo scoppio della guerra a inizio anno che ha costretto gli sviluppatori ucraini di GSC Game World ad interrompere i lavori.