Xbox & Bethesda Games Showcase: Microsoft mostra una key art alternativa dell'evento E3

L'Xbox & Bethesda Games Showcase è tra gli eventi più attesi in assoluto per questo E3, con Microsoft che continua a stuzzicare i suoi fan pubblicando una key art alternativa della presentazione, leggermente differente rispetto a quella già mostrata pochi giorni fa.

Ciò che potete ammirare in cima alla notizia corrisponde in gran parte alla precedente illustrazione, eccezion fatta per l'aggiunta di una scena ritraente il Warthog di Halo Infinite. L'iconico mezzo di trasporto della serie Sci-Fi è stato rinominato Razorback all'interno di questa nuova iterazione, ed è stato descritto dal team di 343 Industries come "il cugino più spazioso e robusto del Warthog, perfetto per imbucarsi alle feste in casa degli Esiliati e gustarsi le strade panoramiche".

Non avevamo di certo dubbi sul fatto che Halo Infinite avrebbe presenziato all'interno dello showcase E3 di Microsoft, ma questa sembra essere un'ulteriore conferma della centralità che lo sparatutto ricoprirà all'interno della presentazione. Tanti sono i rumor e le speculazioni che si sono susseguiti in questi giorni, con alcuni che hanno persino anticipato il possibile arrivo di una fase Beta immediatamente disponibile a partire dal 13 giugno. Tuttavia, è stata 343 Industries stessa ad intervenire, smontando i rumor fasulli su gameplay e contenuti della presentazione.

Ricordiamo che l'Xbox & Bethesda Games Showcase si terrà il 13 giugno a partire dalle ore 19:00 italiane. Naturalmente seguiremo l'evento in diretta insieme alla nostra community, e vi invitiamo pertanto a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye. In questi giorni di annunci e grandi sorprese saremo live tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e successivamente dalle 16:00 ad oltranza.