Xbox e Bethesda: un leak svela i giochi dell'E3, c'è anche un progetto di Hideo Kojima?

Un leak diffuso da Reddit e NeoGAF e ripreso anche dall'insider Klobrille sembra svelare la lineup che Microsoft e Bethesda porteranno all'E3 di Los Angeles a inizio giugno. Cosa possiamo aspettarci esattamente dallo showcase E3 di Xbox?

Secondo le fonti, durante l'evento vedremo in azione Starfield e Halo Infinite, inoltre ci sarà spazio per Wolfenstein III e Forza Horizon 5, quest'ultimo sarà ambientato in Messico e uscirà nel 2021. Le sorprese però non finiscono qui perchè si parla anche di un nuovo gioco di Hideo Kojima, del misterioso Project Dragon di IO Interactive e di Project Omen, nuova IP di Arkane Studios a base di vampiri.

Non è ancora chiaro se Fable sarà all'E3 2021 mentre dovrebbe esserci Avowed di Obsidian, gioco apparentemente in fase avanzata di sviluppo e in arrivo secondo varie voci nel corso del 2022. Microsoft ha promesso 90 minuti di show, probabile segno di come gli annunci in cantiere siano piuttosto numerosi.

Per saperne di più non ci resta che attendere la conferenza E3 2021 di Microsoft in programma domenica 13 giugno alle 19:00, ora italiana. La casa di Redmond terrà uno show unico per svelare la lineup Xbox e Bethesda, con quest'ultima che dovrebbe protare sul palco Starfield, Omen e il nuovo Wolfenstein.