Xbox e Bethesda, il matrimonio celebrato da una emoji su Twitter

A inizio settimana Microsoft ha ufficializzato l'acquisizione di Bethesda, Zenimax e tutti gli studi della compagnia sono ora parte della famiglia Xbox. Il matrimonio è stato celebrato anche da Twitter che per l'occasione ha lanciato una emoji speciale celebrativa per i post dedicati a questo argomento.

Utilizzando gli hashtag #Bethesda o #BethesdaJoinsXbox su Twitter vedrete comparire una piccola emoji che mostra i loghi Xbox e Bethesda affiancati. Un momento importante per tutta l'industria dell'intrattenimento, con Microsoft che aggiunge al suo portafoglio franchise di enorme successo come Fallout, The Elder Scrolls, DOOM, The Elder Scrolls Online, Dishonored, Prey, Wolfenstein, The Evil Within e molti altri.

Phil Spencer ha annunciato che novità sui piani futuri di Bethesda verranno svelate più avanti nel corso dell'anno mentre questa settimana verranno svelati nuovi giochi Bethesda in arrivo su Xbox Game Pass come parte dei festeggiamenti per quello che è già stato definito come il matrimonio più importante dell'anno, e non solo. Pete Hines di Bethesda si è detto estremamente fiducioso riguardo al futuro e l'ingresso nella famiglia Xbox permetterà all'azienda di raggiungere nuovi obiettivi.

Sono ancora tanti i punti da chiarire (i giochi Bethesda saranno esclusivi Xbox/PC oppure no?) ma al momento le due parti non hanno altre informazioni da svelare, speriamo di saperne presto di più.