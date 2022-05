Xbox e Bethesda, non solo Indiana Jones: ci sarebbero altri giochi Disney in sviluppo

Sappiamo bene come Bethesda sia al lavoro su un gioco di Indiana Jones, un ambizioso progetto pensato per l'attuale generazione videoludica e in via di sviluppo presso gli studi di MachineGames, gli autori della serie di Wolfenstein.

Se quanto dichiara Joey McDermott su Twitter si rivelerà accurato, Microsoft e Bethesda potrebbero riservarci ulteriori sorprese in futuro per quanto riguarda le produzioni sotto licenza Disney. Stando a quanto viene riportato dal commentatore eSport, le due parti avrebbero in cantiere "molteplici" giochi che porteranno il marchio Disney. McDermott afferma di aver ricevuto le informazioni da tale "KourtsideKing", che a quanto pare aveva anticipato con un mese di anticipo l'arrivo dello speciale evento con cui Microsoft ha ufficialmente accolto Bethesda all'interno degli Xbox Game Studios.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ed è estremamente complesso cercare di intuire su cosa potrebbero star lavorando Microsoft e Bethesda, considerando la sconfinata quantità di Proprietà Intellettuali, mondi e personaggi che convergono sotto il nome di Disney. Sicuramente costruire nuove storie sugli eroi Marvel potrebbe essere tra le possibilità più concrete ed appetibili, tuttavia non abbiamo alcun indizio che ci faccia concretamente propendere verso questa direzione.

Esattamente come nel caso del vociferato remake di Metal Gear Solid per PS5, non ci resta che prendere con estrema cautela quanto riportato dal commentatore e attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Microsoft.