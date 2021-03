Xbox e Bethesda, le nozze su Game Pass: lo spettacolare trailer accoglie le nuove icone!

Sono le incalzanti note di "Blinding Lights" di The Weeknd a offrire la colonna sonora per le prime celebrazioni in grande stile del matrimonio tra i due grandi colossi dell'industria videoludica.

Con una diretta streaming a sorpresa, Phil Spencer e la dirigenza Xbox hanno offerto il benvenuto ufficiale della casa verdecrociata ai nuovi team di sviluppo, in ingresso negli Xbox Game Studios in seguito al completamente delle procedure di acquisizione di ZeniMax. Il primo passo, come preannunciato da Microsoft, ha visto come palco principale il catalogo del servizio di abbonamento Xbox. In un'unica infornata, a partire da domani, ben 20 giochi Bethesda arriveranno gratis su Xbox Game Pass, sia su console sia su PC.



Una vastissima selezione che include alcuni dei titoli più acclamati dei talentuosi sviluppatori, tra classici del calibro di The Elder Scrolls V: Skyrim a recenti successi quali DOOM Eternal. Non mancano poi all'appello Prey, la serie di Wolfenstein o l'universo posta-apocalittico di Fallout 76. Per festeggiare l'ingresso delle icone Bethesda nella famiglia Xbox Game Pass, le leggende di casa Xbox sono state chiamate a danzare proprio sulle note di "Blinded Lights", in un coinvolgente trailer che ha concluso la diretta streaming. Da Master Chief a Kait Diaz, senza dimenticare Senua e molti altri, il filmato celebra questo epic matrimonio videoludico: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.



Il già interessante catalogo di giochi in arrivo a marzo 2021 su Xbox Game Pass si amplia dunque ulteriormente.