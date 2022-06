Xbox & Bethesda Showcase: quali saranno gli annunci? Microsoft ci scherza su con un video

Mentre Phil Spencer suona la carica in vista dell'Xbox Showcase complimentandosi con la "concorrenza" di Sony per l'ultimo State of Play, i canali social di Microsoft si preparano allo spettacolo digitale confezionando un simpatico video che "svela" il tema principale dell'evento.

Le fucine creative del team social di Xbox sfornano una clip che ripercorre la storia degli eventi verdecrociati per spiegare agli appassionati che "c'è sicuramente una cosa che potrete aspettarvi dal prossimo showcase (capiteci, non possiamo mica dirvi il resto)": nel filmato possiamo così ammirare tutti i protagonisti delle passate kermesse videoludiche nell'esatto momento in cui pronunciano la parola "Xbox", con l'unica voce fuori dal coro affidata in chiusura a Phil Spencer con la parola "Games".

Naturalmente, come avvenuto con il criptico post a tema Stranger Things (un enigma risolto con l'annuncio della versione speciale di Xbox Series S dedicata a Stranger Things 4), anche in questo caso dalla community rimbalzano le teorie più disparate sui possibili indizi celati da Microsoft all'interno di questa clip.

Oltre all'immancabile Phil Spencer e allo storico momento della presentazione della prima Xbox con The Rock e Bill Gates, nel filmato trovano spazio anche Todd Howard e Hideo Kojima, oltre a tanti altri dirigenti Microsoft ed esponenti degli Xbox Game Studios (ivi compresi i team di Bethesda). E voi, cosa ne pensate al riguardo? Credete che dietro alla natura "scherzosa" della clip si celino delle anticipazioni sulle sorprese del prossimo evento della casa di Redmond? Per scoprirlo non ci resta che attendere fino alle ore 19:00 di domenica 12 giugno e assistere all'Xbox & Bethesda Game Showcase.