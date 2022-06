Xbox & Bethesda Showcase, cosa possiamo aspettarci: rumor e speculazioni sugli annunci

Mancano meno di sette ore alla messa in onda dell'attesissimo Xbox & Bethesda Showcase, uno degli eventi più attesi di questa caldissima estate videoludica. In attesa dell'inizio, abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione su tutti i rumor circolati nelle ultime settimane e fare qualche speculazione.

In questi giorni ne sono state dette tante, ma a nostro parere tra le parole più affidabili in assoluto ci sono quelle di Tom Henderson, che ha già dimostrato la sua affidabilità in passato. Secondo l'insider, Starfield sarà uno dei mattatori della serata, con una presentazione che potrebbe durare tra i 15 e i 20 minuti circa. La presenza del GDR sci-fi di Bethesda la diamo tutti per scontata, dal momento che Microsoft deve farsi perdonare il rinvio del gioco al 2023. Sempre secondo Henderson, Avowed non sarà all'evento, mentre Forza Motorsport sarà presente ma non uscirà prima del 2023. Il rumor più succoso riguarda Hideo Kojima: l'insider è certo della presenza del game designer giapponese, il quale sarebbe pronto ad annunciare il rumoreggiato progetto in esclusiva Microsoft, un horror intitolato Overdose. Passando ad altre fonti, segnaliamo che secondo uno sviluppatore di Nightdive Studios assisteremo all'annuncio di un nuovo Banjo-Kazooie, mentre Jez Corden ha smentito sia la presenza di Prey 2, sia quella di Gears Collection.

Molti sono anche gli indizi provenienti da fonti ufficiali: Compulsion Games ha appena rifatto il look al suo sito, probabilmente in vista di un grande annuncio, mentre il marchio Contraband è stato appena registrato presso l'USTPO: che Avalanche sia finalmente pronta a mostrare la sua esclusiva Microsoft? Obsidiain ha confermato ufficialmente la sua partecipazione: il tweet della Concept Artist Hannah Kennedy e la relativa reazione di Josh Sawyer sembrano suggerire l'annuncio di un nuovo gioco, probabilmente il vociferato Pentiment, descritto come un titolo di stampo investigativo. Per quanto riguarda gli altri studi di casa Microsoft, i tempi ci sembrano ormai maturi per vedere in azione Senua's Saga: Hellblade 2, inoltre c'è molta curiosità nei confronti del nuovo progetto in Unreal Engine 5 di The Coalition, anche se non abbiamo indicazioni sullo stato della sua lavorazione. Per quanto riguarda 343 Industries, riteniamo che non siano ancora pronti a presentare un nuovo progetto: al massimo potrebbero farsi vedere per svelare qualche novità in merito ad Halo Infinite, ad esempio la Campagna Co-Op prevista nella Stagione 2.

Sebbene l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard non sia ancora stato ultimato, l'azienda di Bobby Kotick potrebbe scegliere il palcoscenico di Microsoft per presentare qualcosa. Nelle scorse ore, ad esempio, sono state aperte le pre-registrazioni per la Beta di Diablo 4, il che potrebbe non essere una coincidenza. Un insider già rivelatosi affidabile ha inoltre anticipato la svolta free-to-play di Overwatch 2, che eventualmente potrebbe essere annunciata proprio durante lo showcase. Di recente, inoltre, si è vociferato di un nuovo Crash Bandicoot in sviluppo presso Toys for Bob, con tanto di annuncio dietro l'angolo. Meno probabile Call of Duty, essendo quest'ultimo maggiormente legato a PlayStation con diversi accordi di marketing.

Come vedete, ci sono tutti gli estremi per un evento ricchissimo. Come dichiarato da Greenberg, l'Xbox & Bethesda Showcase durerà in totale 95 minuti, durante i quali potrebbe anche scapparci l'annuncio dei prossimi giochi per Xbox Game Pass. Voi cosa vi aspettate? L'evento comincerà alle 19:00 di questa sera, ma la nostra redazione vi aspetta sul canale Twitch di Everyeye già a partire dalle 16:00!