Xbox & Bethesda Showcase: quali giochi ci saranno? Da Starfield a Avowed

Microsoft non ha ancora diffuso informazioni sulla lineup dell'evento Xbox & Bethesda Showcase e sono in molti dunque a chiedersi quali giochi vedremo durante l'evento del 12 giugno. Insider, giornalisti e leaker hanno provato a dare una risposta e tra gli interventi più recenti segnaliamo le previsioni di Jez Corden di Windows Central.

Durante l'ultima puntata del podcast Windows Central Gaming, il giornalista cita una serie di giochi che a suo avviso saranno presenti in qualche forma (giocabile, o con un semplice trailer) all'Xbox & Bethesda Showcase 2022.

Jez si dice assolutamente certo che avremo novità su Starfield, Redfall, Project Belfry, Pentament, Grounded, Sea of Thieves, Contraband, Everwild, Diablo 4, Project Midnight e Avowed. Una lista certamente possibile ma che non sembra essere completa, ad esempio un reveal di Forza Motorsport è certamente probabile, mentre sembra più difficile una comparsa di Everwild di Rare dal momento che il gioco sembra essere ancora nelle prime fasi di sviluppo dopo aver cambiato vari direttori.

Starfield e Redfall sono stati rinviati al 2023 ma una comparsa durante l'evento di giugno appare piuttosto scontata. Ci sarà anche Avowed, sempre secondo le previsioni di Corden, mentre non è del tutto chiaro che fine abbiano fatto Fable e Perfect Dark, con quest'ultimo che apparentemente sta soffrendo di uno sviluppo problematico legato ai problemi interni di The Initiative. Lo stesso Jez Corden aveva poi citato qualche mese fa l'annuncio della modalità Battle Royale di Halo Infinite in uscita a fine anno, e quale miglior occasione dello showcase estivo per annunciarla?

Non ci resta che attendere il 12 giugno per Xbox & Bethesda Games Showcase, voi quali giochi vorreste vedere assolutamente? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.