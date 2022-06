Xbox & Bethesda Showcase: un leak svela i giochi dell'evento, ma è falso! Fate attenzione

Quando manca un solo giorno alla messa in onda dell'attesissimo Xbox & Bethesda Showcase, che prenderà il via domani 12 giugno alle 19:00, in rete è emersa un'immagine che sembrerebbe indicare tutti i giochi che verranno presentati all'evento e i titoli in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass in futuro.

L'immagine in questione, che potete visionare in calce a questa notizia, anticiperebbe la presenza di Avowed, Starfield, The Wolf Among Us 2, Everwild, Senua's Saga Hellblade 2, Age of Empires IV Console Edition, Redfall, la nuova stagione di Halo Infinite, Ark II, il vociferato Overdose di Hideo Koijma, Scorn e altri giochi. Ad affiancarlo c'è anche un banner per Xbox Game Pass che invece svelerebbe l'arrivo nel servizio di molti giochi, inclusi Battlefield 2042 e Cuphead Delicious Last Course.

Il leak appare incredibilmente suggestivo, ma vi avvisiamo che è già stato bollato come fake su Reddit. Dopo un'analisi attenta, è stato appurato che si tratta di un'immagine falsa tradita da un cospicuo numero di imperfezioni. Nel logo di Age of Empires manca il "IV", mentre la presenza The Wolf Among Us 2 in questa stagione degli eventi è già stata smentita dalla stessa Telltale Games. È altamente improbabile che Deathloop, Age of Empire 4 e Scorn arrivino in Xbox Game Pass senza la versione cloud, essendo pubblicati da Microsoft, inoltre un'immagine ufficiale non includerebbe mai un titolo provvisorio come "Forza Horizon 5: Expansion Pack I". Dulcis in fundo, il banner è privo progetti non ancora annunciati, che sicuramente non mancheranno in un evento di tale portata.

In giorni come questi la comunità dei videogiocatori è facile preda dell'entusiasmo e non mancano coloro che scelgono di marciarci su per prendersi gioco degli altri. Alla luce di quanto descritto su, vi consigliamo di non dare credito a questo leak.