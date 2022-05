Xbox Bethesda Showcase, il mistero continua: l'evento durerà due ore?

Aaron Greenberg ha confermato che Xbox Bethesda Showcase durerà circa 90 minuti, l'evento avrà una durata paragonabile a quella dei precedenti showcase, ma qualcuno non ha creduto a queste parole ed ha deciso di indagare...

Sul sito di Xbox l'evento Watch Party ha una durata di tre ore, dalle 09:00 am alle 12:00 pm, l'evento inizierà alle 10:00 am ora locale (le 19:00 ora locale) quindi questo lascerebbe presupporre una durata di circa due ore per lo showcase vero e proprio, a differenza di quanto dichiarato da Greenberg, che ha parlato di una durata di circa 90 minuti, in linea con i precedenti eventi.

Microsoft non ha comunicato ufficialmente la durata e le indicazioni del Watch Party potrebbero includere anche eventuali pre e post show. Al momento le parole di Aaron Greenberg sono certamente le dichiarazioni più affidabili in merito, in mancanza di ulteriori chiarimenti possiamo quindi aspettarci uno showcase Microsoft della durata di 90 minuti, durante i quali gli studi Xbox e Bethesda ci aggiorneranno sui progetti in lavorazione, la speranza della community è quella di poter vedere finalmente in azione giochi come Starfield, Redfall, Fable e Forza Motorsport, oltre ovviamente ad assistere a nuovi annunci e reveal hardware e software.