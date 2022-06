Xbox & Bethesda Showcase: un presunto leak svela i giochi, c'è anche il nuovo di Kojima

Su 4Chan (sì.... lo sappiamo) è trapelata la presenta scaletta degli annunci dell'evento Xbox & Bethesda Games Showcase in programma domenica 12 giugno, ma sarà vero? Certo i dubbi sono tanti e la fonte non è assolutamente attendibile, vale la pena però riportare il (presunto) leak per dovere di cronaca.

Tanti nomi ma molti già noti come Avowed, Starfield, Redfall Forza Motorsport, Scorn e Gotham Knights, con qualche sorpresa come Fallout 3 e Fallout New Vegas Remaster, Gears Collection e l'arrivo di Final Fantasy VII Remake su Xbox.

GoldenEye 007 HD

Avowed gameplay

Forza Motorsport Gameplay

As Dusk Falls

Somerville

Scorn

Halo Infinite BR mode

Gears Collection

Starfield Gameplay

Redfall Gameplay

Nuove espansioni di FH5 e Sea of Thieves

Fallout 3/New Vegas Remaster

Nuova IP di Compulsion Games

Nuova IP di Josh Sawyer, autore di Pillars of Eternity e Neverwinter Nights 2

FFVII Remake

Persona 5 Royal

Soul Hackers 2 Demo (al day one su Game Pass)

Gotham Knights Demo

Ubisoft Plus e Family Pass su Xbox Game Pass

Hideo Kojima Teaser, Xbox e PC Exclusive

In chiusura, gran finale con il teaser del nuovo gioco di Hideo Kojima in arrivo esclusivamente su PC e Xbox. Una scaletta che sembra essere basata su rumor e leak delle ultime settimane, più che su vere e proprie "soffiate" e la fonte anonima non aiuta ad accrescere la credibilità di queste anticipazioni.

Seguiremo Xbox & Bethesda Games Showcase su Twitch il 12 giugno a partire dalle 16:00 di domenica pomeriggio, scopriremo insieme quanti di questi leak si riveleranno corretti.