Xbox & Bethesda Showcase: ritmo elevato e trenta giochi in azione

Come ormai tradizione da qualche anno, l'evento Xbox dell'E3 si è mantenuto su ritmi molto sostenuti anche per il 2021, quest'anno graziato anche dalla partecipazione di Bethesda per una conferenza digitale combinata che ha messo in mostra 30 giochi, di cui 27 subito disponibili sul Game Pass sin dal giorno d'uscita.

L'evento è patito subito con il botto con il trailer di Starfield: la produzione firmata Bethesda torna finalmente a mostrarsi ufficialmente e lo fa accompagnata con la data d'uscita fissata per l'11 novembre 2021 in esclusiva Xbox Series X/S e PC. Si prosegue con Stalker 2, che sarà esclusiva temporale Microsoft e sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2022. Si passa poi a un nuovo trailer per Back 4 Blood e all'annuncio di una nuova IP firmata Avalanche Studios, trattasi di Contraband. È poi il turno dell'espansione A Pirate's Life di Sea of Thieves che introdurrà tra i personaggi Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi.

La serie principale di Yakuza è finalmente disponibile in maniera integrale sull'Xbox Game Pass grazie all'arrivo dell'ultimo episodio mancante, Yakuza Like a Dragon. Si procede con un pre-alpha gameplay di Battlefield 2042, con un nuovo filmato per 12 Minutes e un nuovo divertente trailer per Pyschonauts 2, in uscita il prossimo 25 agosto. Sul Game Pass diventano 30 i giochi Bethesda disponibili grazie all'aggiunta di altri 10 giochi, con Doom Eternal che a fine giugno verrà ottimizzato per Xbox Series X/S. Dopo l'annuncio di nuovi contenuti per Fallout 76 e un video di The Elder Scrolls Online si passa all'esilarante trailer di Party Animals. Si prosegue con un annuncio di peso: l'acclamatissimo Hades è in arrivo su Xbox (e anche PlayStation) dove sarà disponibile a partire dal prossimo 13 agosto. E a seguire viene mostrato Somerville.

Tocca a uno dei giochi più attesi della conferenza: Halo Infinite ha una finestra di lancio e avrà il multiplayer gratis e sembra tutto pronto per il tanto atteso debutto per fine anno. Conferme anche per Diablo 2 Resurrected, che esordirà il prossimo 23 settembre. Dopo l'annuncio ufficiale di A Plague Tale Requiem, Far Cry 6 si fa vedere anche alla conferenza Microsoft con un nuovo filmato. Si passa quindi a Slime Rancher 2, Shredders, Atomic Heart e l'intrigante Replaced che lascia poi il posto a Grounded. Dopo aver scoperto che Among Us sta per arrivare anche su Xbox è il turno di due Eiyuden Chronicle: Rising e Hundred Heroes arriveranno rispettivamente nel 2022 e nel 2023. The Ascent farà il suo esordio il 29 luglio, e c'è anche una data d'uscita per Age of Empires 4, il nuovo capitolo dell'iconica serie strategica.

Tempo di un altro importante trailer: The Outer Worlds 2 è stato annunciato e sarà solo next-gen. E dopo aver scoperto che Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox Series X/S il 27 luglio 2021, si passa a un'altra scoppiettante world premiere: Forza Horizon 5 arriverà su PC e Xbox a novembre e promette di essere il capitolo più grande della serie. Siamo quindi pronti al gran finale della conferenza, con l'ultimo gioco annunciato da Phil Spencer in persona: Redfall è il nuovo gioco Arkane in arrivo nel 2022 in esclusiva PC e Xbox Series X/S.

Tantissimi giochi, tantissimi annunci e tutti subito disponibili sul Game Pass al momento dell'uscita (con la sola eccezione di Far Cry 6, Battlefield 2042 e Diablo 2 Resurrected). Il futuro videoludico di Microsoft è così delineato.