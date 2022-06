Xbox + Bethesda Showcase: spuntano 9 giochi misteriosi su Microsoft Store

I numerosissimi studi interni di Microsoft si preparano a calcare il palco dell'Xbox + Bethesda Showcase, in programma per la serata di domenica 12 giugno 2022.

Al momento, dai vertici verdecrociati non è giunta alcuna anticipazione in merito a quelli che potrebbero essere i contenuti della scaletta, ma con l'intera community in fermento non mancano le indiscrezioni. In particolare, le ultime ore hanno portato con sé un intrigante avvistamento, legato ad un nuovo aggiornamento del database di Microsoft Store.

Spesso responsabile di leak involontari, il negozio digitale questa volta sembra essere determinato a custodire i propri segreti. In particolare, 9 nuovi ID sono apparsi sullo store di Microsoft, probabilmente a indicare altrettante nuove produzioni in procinto di reveal. Come potete verificare in calce a questa news, per celarne l'identità sono stati utilizzati dei codici alfanumerici, dietro i quali è assolutamente impossibili dire quale titolo possa celarsi. Se non altro, l'avvistamento lascia ben sperare per il volume di annunci in arrivo dall'Xbox + Bethesda Showcase!



Nel frattempo, ricordiamo che di recente Microsoft ha registrato il marchio Contraband, suggerendo il possibile ritorno in scena della nuova IP di Avalanche. In attesa di scoprire cosa riserverà lo show del colosso di Redmond, ricordiamo che potete seguire tutti gli eventi del Summer Game Fest in diretta sul Canale Twitch di Everyeye, ovviamente in compagnia della Redazione. Vi aspettiamo!