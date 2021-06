Xbox & Bethesda Showcase: streaming a 1080p/60fps con sottotitoli in italiano, poi in 4K

A poco più di 48 ore dalla messa in onda dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, probabilmente il più atteso in assoluto dell'intero E3 2021, Microsoft ha divulgato alcuni dettagli di natura tecnica in merito alla trasmissione che sarà visibile attraverso le principali piattaforme di streaming.

Lo show, che prenderà il via alle ore 19:00 di domenica 13 giugno, durerà ben 90 minuti e sarà trasmesso alla risoluzione 1080p a 60fps, per la gioia di tutti gli spettatori che potranno così assistere alle anteprime del loro giochi preferiti con un'elevata fluidità. Gli amanti della qualità dell'immagine saranno invece felici di sapere che dopo la diretta verrà messa a disposizione una replica a 4K e 60fps sul canale YouTube di Xbox. Microsoft ha inoltre confermato il supporto ai sottotitoli in numerose lingue, tra le quali è compresa anche quella italiana, anche durante la prima trasmissione.

In aggiunta a tutto ciò, la casa di Redmond ha acquisito i diritti per rebroadcast di tutte le tracce musicali che verranno riprodotte durante lo show, in questo modo i content creator e gli streamer che ospiteranno la diretta non dovrebbero avere problemi di copyright.

