Xbox & Bethesda Showcase: meno trailer CGI e più gameplay, assicura Phil Spencer

In vista dell'attesissimo Xbox & Bethesda Showcase, Phil Spencer ha scambiato quattro chiacchiere con i curatori dell'Xbox FanFest per confermare che nello spettacolo approntato da Microsoft assisteremo prevalentemente a delle scene di gameplay.

Il massimo esponente della divisione Xbox ritiene infatti che, sulla scorta delle indicazioni offerte dagli spettatori dei precedenti show organizzati da Microsoft, sarebbe stato decisamente più interessante offrire ai fan un Xbox & Bethesda Showcase maggiormente orientato al gameplay, con uno spazio ridotto per filmati in computer grafica o trailer in cinematica: "Vogliamo mostrarvi questi giochi nel modo esatto in cui li vedrete voi quando impugnerete il controller per giocarli".



Phil Spencer discute poi dei sempre più insistenti leak sullo showcase Xbox che sono rimbalzati in rete in questi giorni per esortare gli appassionati a "non dare troppa importanza a questo genere di cose. Ci saranno delle sorprese in questo spettacolo". Con ogni probabilità, il boss del Team Xbox dovrebbe riferirsi a delle World Premiere di videogiochi, o di importanti annunci, che non sono trapelati in nessun rumor o che sono sfuggiti ai leaker più 'attendibili'.

A questo punto non ci resta che attendere fino alle ore 19:00 di oggi, domenica 12 giugno, per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti degli Xbox Game Studios e dei partner di Microsoft che parteciperanno alla kermesse dell'Xbox & Bethesda Showcase. A proposito: sapevate che la redazione di Everyeye è già in diretta su Twitch in vista di questo importante evento?