Xbox e Bethesda: Spencer ha ottenuto subito il pieno appoggio di Microsoft

Durante una puntata del podcast condotto da Larry "Major Nelson" Hryb, Phil Spencer è tornato a parlare di uno degli argomenti più caldi del 2020, destinato a tenere banco anche quest'anno.

Il boss della divisione Xbox ha assicurato che tutto sta procedendo secondo i piani, e che l'acquisizione di Zenimax e Bethesda, una manovra da ben 7,5 miliardi di dollari, sarà finalizzata nei primi mesi del 2021. Fino ad allora Spencer non metterà becco nelle decisioni della software house, destinata a sua volta a ricoprire un ruolo fondamentale nelle strategie future degli Xbox Game Studios.

La chiacchierata ha anche dato modo al boss di Xbox di parlare del passato, più precisamente del momento in cui ha fatto la proposta ai piani alti di Microsoft: "Un'altra cosa di cui voglio parlare, è l'appoggio che la compagnia, Microsoft, ci ha dato quando abbiamo presentato l'idea al CEO Satya Nadella e alla CFO Amy Hood. Siamo andati lì, e abbiamo detto: 'Abbiamo questa idea...'. I nostri affari stanno andando bene, la divisione è redditizia, il business è in crescita. Credono tantissimo in Xbox, altrimenti non avrebbero dato il via libera ad un'acquisizione di tale portata. L'incontro lo abbiamo fatto di lunedì, e la nella notte di domenica non sono riuscito a dormire, ero nervoso, ero ansioso, ero emozionato. Dopo siamo dovuti rimanere in silenzio, ma poi è stato bello vedere le reazioni dei fan di Xbox".



Nell'ambito della stessa intervista, Spencer si è poi detto incredibilmente emozionato per Starfield, ambizioso gioco sci-fi next-gen, e per tanti altri progetti attualmente in cantiere negli studi di Bethesda, alcuni già noti, altri non ancora annunciati.