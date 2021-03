Xbox, Bethesda e la tavola rotonda con Phil Spencer: tutti i dietro le quinte dell'evento

In quest'ultimo, il dirigente Xbox ha innanzitutto riassunto alcune delle misure adottate in termini di contenimento del rischio Covid-19 . Prima di poter salire in aereo, - primo viaggio in oltre un anno per Greenberg - il team Xbox ha dovuto sottoporsi a tampone , procedura replicata una seconda volta prima di poter accedere alla sede della software house. Ma non solo: una volta nella struttura, Phil Spencer, Aaron Greenberg e tutti i tecnici coinvolti nelle riprese hanno dovuto indossare un apposito segnalatore da polso , volto a garantire il rispetto della distanza sociale di sicurezza. Ovviamente, prosegue il racconto, non è stato possibile realizzare prov e per la trasmissione streaming, con la conversazione che si è basata esclusivamente su di un programma di massima. Un approccio ad ogni modo apprezzato da Xbox e Bethesda, che volevano conservare un clima di naturalezza e informalità per la tavola rotonda. A quanto pare, in breve tempo, anche il programma di massima è stato accantonato , con Todd Howard che ha provveduto a convertirlo in aeroplanini di carta! L'ultima istantanea della trasferta ci restituisce Phil Spencer intento a sfruttare xCloud nell'attesa del volo di rientro a Redmond. Il team verdecrociato si è dichiarato entusiasta dell'esperienza e ansioso di plasmare un futuro congiunto per Xbox e Bethesda . Per celebrare la nuova partnership, i giochi Bethesda hanno invaso Xbox Game Pass , portando nel catalogo del servizio una ventina di prestigiose produzioni.

4/ Once we arrived at the Zenimax Online/Bethesda headquarters they required you to do another COVID test onsite before entering the building which took about 15 mins. pic.twitter.com/NztccaakOZ — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 15, 2021

5/ Once tests cleared we could enter the building but everyone including crew had to wear proximity wristbands. A COVID Compliance Officer was on site and used these to monitor for social distancing & contract tracing if needed. pic.twitter.com/bR3MyiDsiG — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 15, 2021

6/ As a gamer I will admit, I did go into fanboy mode a bit, their offices are so cool and filled with so many iconic memories from the worlds and characters they have made over the years. I cannot wait to see more at their other studio locations! pic.twitter.com/6ZTG6oTvR0 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 15, 2021