Xbox Black Friday 2019: sconti e offerte su console, accessori e giochi

Durante Inside Xbox, Major Nelson ha annunciato gli sconti Xbox per il Black Friday 2019 con una serie di offerte speciali valide al momento solo per gli Stati Uniti, in attesa di notizie riguardo un possibile arrivo in Europa.

La prima offerta riguarda uno sconto di 150 dollari sul pacchetto standard e sui bundle Xbox One X, con il bundle Xbox One X e Gears 5 venduto a 349 dollari. Tutti i bundle Xbox One S invece avranno un prezzo pari a 149.99 dollari, stesso prezzo verrà applicato anche a Xbox One S All-Digital.

Sconti anche sui controller che godranno di uno sconto pari a 20 dollari sul listino, offerta disponibile per tutte le colorazioni tra cui Night Ops Camo Special Edition, Sport Blue Special Edition e Kait Diaz Gears 5 Limited Edition. Torna anche l'offerta su Xbox Game Pass con tre mesi di abbonamento a un dollaro, quest'offerta è disponibile anche in Europa a partire dalle scorse ore.

Infine sconti sui giochi con Gears 5 scontato del 30% e Forza Horizon 4, Sea of Thieves Anniversary Edition, State of Decay 2 e Hellblade venduti a prezzi ridotti del 50% sul listino. Tutte le promozioni per il Black Friday Xbox partiranno il 24 novembre.