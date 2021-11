Xbox Black Friday: FIFA 22, Far Cry 6 e NBA 2K22 tra i giochi in offerta

Il Black Friday 2021 si sta avvicinando a grandi passi e continuano ad emergere offerte sempre più allettanti sui giochi di spicco ma anche di nicchia, venduti a prezzi scontati grazie all'evento che quest'anno cadrà il prossimo venerdì 26 novembre. Ed anche per i giocatori Xbox arrivano offerte molto allettanti.

Il sito ufficiale di Xbox segnala infatti sconti per centinaia di produzioni, comprese alcune tra le più recenti. Potete ad esempio far vostro FIFA 22 a soli 41,99 euro, oppure NBA 2K22 spendendo 34,99 euro. Sconti anche per altre hit del 2021 come Marvel's Guardians of the Galaxy (45,49 euro), Tales of Arise (48,99 euro il Cross Gen Bundle) e Resident Evil Village (34,99 euro). Anche varie produzioni Ubisoft possono essere acquistate spendendo meno: se Assassin's Creed Valhalla, uscito nel corso del 2020, viene proposto a 34,99 euro, Far Cry 6 uscito ad ottobre 2021 si può trovare invece a 48,99 euro, uno dei prezzi più bassi fin qui proposti per l'ultimo episodio dell'iconica serie.

Questi sono soltanto alcuni dei giochi che è possibile trovare ad un prezzo scontato in occasione del Black Friday, ma la lista è ancora più corposa ed include ulteriori produzioni di spessore sia del 2021 che degli ultimi anni. Tra le altre proposte allettanti provenienti da altre piattaforme, The Last of Us Parte 2 è su Amazon a meno di 20 euro. Inoltre, il Black Friday di Amazon propone Marvel's Spider-Man Miles Morales al prezzo più basso. Ci sono quindi tantissimi offerte ed altrettante occasioni per poter risparmiare.