Xbox e Black Panther Wakanda Forever: nasce la collaborazione tra Microsoft e Marvel

In occasione dell'imminente uscita nelle sale di Black Panther Wakanda Forever, Microsoft e Marvel uniscono le forze per una speciale collaborazione che darà a vita a nuove iniziative dedicate agli utenti Xbox.

Xbox mira a ispirare una nuova generazione di eroi a innovare, costruire e creare uno spazio per se stessi nei settori dei giochi e delle STEM (science, technology, engineering and mathematics). Microsoft offrirà esperienze interattive ispirate al nuovo film: nello spirito della piattaforma del marchio Xbox, Power Your Dreams, darà vita ad una presentazione di droni narrata da Letitia Wright che interpreta la Principessa di Wakanda. Il programma indirizzerà i partecipanti al microsito Xbox ufficiale a tema "Black Panther: Wakanda Forever" raggiungibile a questo indirizzo, dove i consumatori possono esplorare ulteriori informazioni sul film e sulle esclusive promozioni Xbox. Il sito conterrà omaggi per un periodo di tempo limitato, inclusi kit per console Xbox personalizzati a tema cinematografico ispirati all'iconico saluto "Wakanda Forever" e all'abito da eroe Black Panther, insieme a supporti per controller personalizzati e altro ancora.

"Collaborare con Xbox è un'opportunità per mostrare alle donne che abbiamo il potere di crescere all'interno dei nostri rispettivi mestieri, che tu sia un designer, un giocatore o un attore", ha affermato Letitia Wright. "Black Panther: Wakanda Forever" mi ha permesso di espandermi come attrice mentre Shuri è cresciuta nel suo ruolo di Principessa di Wakanda e scienziata capo del Wakandan Design Group".

Tra le altre iniziative, l'attrice protagonista di Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright, offrirà ispirazione e incoraggiamento in una serie di video che verranno trasmessi il 7 novembre, mentre il professor Jacoby DuBose terrà la prima Lecture HBCU (Historically black colleges and universities) ispirata al Wakanda presso il Chadwick A. Boseman College of Fine Arts della Howard University, dove parteciperà inoltre a un panel di innovatori del Black Gaming e delle STEM. Project Amplify si affiderà ai professionisti neri all'interno di Xbox e nell'industria dei giochi che condivideranno le loro storie di origine personale, consigli e insegnamenti per ispirare uno spazio STEM più equo. Infine, Xbox ha collaborato con cinque Creators per affittare cinema in tutta l'America e ospitare proiezioni locali gratuite del film a partire dall'11 novembre con posti riservati per i giovani provenienti da comunità svantaggiate.