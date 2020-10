Xbox Brasile interrompe i rapporti con Isadora Basile: minacce di morte per la streamer

A fronte di una community globale in costante crescita, l'universo videoludico non è ancora riuscito a isolare ed inibire le proprie frange più tossiche e minoritarie.

Nonostante i sempre più numerosi e intensi sforzi di inclusione messi in atto da molti grandi attori dell'industria, gravi episodi persistono purtroppo nell'offrire un'immagine di scarsa maturità in parte dell'utenza internazionale. Un recente esempio ne è la vicenda che ha coinvolto Isadora Basile, streamer e Xbox Ambassador per Xbox Brasile.

La donna, in seguito alla nomina da parte della divisione verdecrociata del Paese latinoamericano, è stata infatti per lungo tempo oggetto di persecuzione online. L'atteggiamento violento di cui è stata vittima si è spinto persino a minacce di morte: una situazione evidentemente grave e folle, che ha avuto conseguenze di rilievo sulle attività della streamer. In seguito al perdurare della situazione, infatti, Xbox Brasile ha deciso di rivedere la propria strategia comunicativa, interrompendo la collaborazione con Isadora Basile.



La scelta estrema è stata commentata dalla stessa content creator, che ha spiegato come l'inasprirsi del fenomeno abbia influenzato l'azione di Xbox Brasile. "Microsoft - scrive - ha deciso che fosse meglio interrompere i legami con me come ambasciatrice in modo tale da non espormi ulteriormente a situazioni come quelle che si sono verificate. Rispetto la decisione presa da Microsoft, il mio affetto per loro resterà il medesimo e li ringrazio".



Sul tema del cedimento di fronte alla tossicità di parte della community si è espressa anche la stessa Xbox Brasile, che non è tuttavia entrata nel merito della questione, limitandosi a rendere nota l'interruzione dei rapporti con Isadora Basile e la scelta di rivedere le proprie strategie comunicative, ora affidate esclusivamente al portale Xbox Wire.