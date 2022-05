Xbox: un nuovo brevetto per l'autenticazione dei giochi fisici senza connessione

In questi giorni si è parlato molto dei problemi legati ai DRM dei giochi Xbox, una possibile soluzione potrebbe essere già in sviluppo presso la casa di Redmond, almeno stando a quanto emerge da un brevetto targato Microsoft.

Il brevetto in questione renderebbe possibile accedere alla copia digitale di un gioco semplicemente effettuando il check su disco e sbloccando così la licenza, di fatto in questo modo il supporto fisico diventerebbe una "prova di acquisto" permettendo al tempo stesso di mantenere la copia retail, potendo però accedere sin da subito alla copia digitale tramite autenticazione, senza bisogno di passare da una infrastruttura online. Il problema attuale è che la maggior parte dei giochi per Xbox effettua un controllo all'avvio, controllo impossibile da portare a termine in mancanza di connessione o in caso di problemi ai server di Xbox LIVE, come avvenuto proprio recentemente.

Il discorso è ovviamente molto più ampio e trova terreno fertile anche per quanto riguarda la retrocompatibilità, il brevetto inoltre sembra aver previsto anche una sorta dispositivo esterno per poter accedere alla validazione anche nel caso si possieda una console senza lettore ottico, come Xbox Series S. In questo senso si pensa a possibili collegamenti con lettori e device esterni oppure al pairing con una apposita applicazione per smartphone, questi gli esempi proposti nell'immagine che accompagna il brevetto.

Per quanto l'idea sia interessante per evolvere il sistem di gestione delle licenze digitali e fisiche, al momento si tratta ribadiamo solamente di un brevetto e non è detto che sia necessariamente destinato a trovare applicazione nella realtà.