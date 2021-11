Xbox Series X by Gucci: svelato il bundle d'alta moda, costa 7.000 euro!

A pochi giorni dall'Xbox Anniversary Celebration per i vent'anni di console Microsoft, Gucci ricorda il primo compleanno di Xbox Series X aggiungendo alla propria collezione di articoli di lusso un bundle in edizione limitata della piattaforma nextgen della casa di Redmond.

L'iniziativa lanciata dalla casa d'alta moda italiana prende il nome di Xbox by Gucci e assume la forma di 100 console Xbox Series X numerate e in edizione limitata, dando così vita ad una "collaborazione che rielabora in chiave contemporanea le origini della Maison nel mondo dello sport e del tempo libero".

Ciascuno dei 100 bundle speciali di Xbox Series X viene proposto al prezzo di 10.000 dollari o 7.000 euro. Ogni console presenta un design reinventato attraverso dettagli d'archivio della maison italiana, con un motivo a rombi intagliato al laser sulla scocca per ricreare il motivo GG che rappresenta sia le iniziali di Guccio Gucci che la frase "Good Game" tipica del gaming.

Xbox by Gucci propone anche una valigetta rigida con righe blu e rosse come ulteriore rimando alle origini della casa di moda italiana, oltre a due controller wireless Xbox personalizzati da un motivo ispirato al nastro Web della Maison. La pagina promozionale aperta per l'occasione da Gucci cita anche la presenza, all'interno di ciascuna valigetta, di un codice per riscattare un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate dalla durata non meglio specificata.

Lo speciale bundle d'alta moda di Xbox Series X firmato da Gucci sarà disponibile dal 17 novembre presso i Gucci Circolo di Milano, Londra, Berlino e nelle maggiori boutique di Gucci a Tokyo, New York, Beverly Hills, Pechino e Città del Messico.