Xbox: cambiamenti in arrivo per gli Obiettivi nel 2024? Il rumor di Shpeshal Nick

Con l'anno che volge al termine Microsoft ha ripercorso i momenti migliori di Xbox nel 2023, ma il 2024 potrebbe essere piuttosto carico di novità ed anche cambiamenti: uno di questi potrebbe riguardare il classico sistema di Achievements targato Xbox.

Durante l'ultima edizione dell'XboxEra Podcast il noto insider Nick "Shpeshal Nick" Baker ha infatti anticipato l'arrivo di una revisione per la struttura degli Obiettivi dei giochi Xbox nel corso del prossimo anno. Stando a quanto saputo dalle sue fonti, Microsoft avrebbe già quasi completato il rinnovo degli Achievements, e non è dunque da escludere che novità possano arrivare già nel prossimo futuro.

Shpeshal Nick non ha fornito dettagli maggiori su quali dovrebbero essere i cambiamenti che riguarderanno gli Achievements, tuttavia non è da escludere che possano essere in arrivo gli Obiettivi di Platino nei giochi Xbox sullo stile del Trofeo di Platino targato PlayStation. Già lo scorso settembre il noto insider e giornalista Jez Corden aveva sollevato questa ipotesi dopo averne parlato con un presunto dirigente Xbox nel corso della Gamescom 2023, dunque chissà che la principale novità realtiva agli Obiettivi non sia proprio l'arrivo di una nuova ricompensa speciale per cui completa al 100% la lista degli Achievements.



A questo punto non resta che aspettare conferme definitive nel corso del 2024.