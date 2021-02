Xbox celebra il Black History Month con iniziative e bonus gratis per giochi

Dalle colonne del blog istituzionale di Xbox Wire, Microsoft illustra tutte le iniziative promosse dalla divisione Xbox per il Black History Month, la ricorrenza osservata in USA, Canada e UK per celebrare l'importanza degli eventi nella storia della diaspora africana.

Per tutto il mese di febbraio, la casa di Redmond coinvolgerà quindi l'intero ecosistema di piattaforme e servizi Xbox in eventi, iniziative e raccolte fondi che metteranno in risalto gli sforzi profusi dagli sviluppatori e dalle personalità videoludiche di colore e afroamericane nell'industria dell'intrattenimento digitale.

L'impegno di Microsoft per la causa trova la perfetta rappresentazione nelle nuove schede apparse sulla dashboard di Xbox One, Xbox Series X e Series S per celebrare il Black History Month. Su Xbox Store, la pagina dedicata all'evento mette in risalto tutti quei videogiochi, film e serie TV con protagonisti e temi legati alla cultura afroamericana.

Per tutta la durata del mese di febbraio, Microsoft terrà anche dei live streaming e degli appuntamenti che coinvolgeranno il programma Xbox Ambassadors, consentendo agli appassionati di donarei i propri punti Microsoft Rewards a enti che supportano le cause di NAACP, Black Girls Code e Gameheads.

Sul fronte dei contenuti, nel corso del Black History Month sarà possibile ottenere l'accesso gratuito a quattro corsi di Minecraft Education Edition su Martin Luther King Jr, Black Lives Matter e altro ancora. Tra i bonus previsti per i giocatori, si segnalano poi la T-shirt "We Are Done Dying" da sbloccare gratis in State of Decay 2 e una targhetta celebrativa in Halo The Master Chief Collection. In calce alla notizia trovate il link al sito di Xbox.com con il programma completo delle iniziative che coinvolgeranno l'ecosistema di piattaforme verdecrociate durante il Black History Month.