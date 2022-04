Xbox celebra l'Earth Day: gli obiettivi di Microsoft per un Gaming sostenibile

Il 22 aprile di ogni anno si celebra la Giornata della Terra, tra proposte e riflessioni per salvaguardare il futuro del nostro pianeta messo a dura prova dai cambiamenti climatici e l'azione dell'uomo sull'ambiente. Anche Xbox intende celebrare questo giorno importante e parla dei suoi sforzi verso lo sviluppo ecosostenibile.

"La nostra missione è portare la gioia e la comunità Gaming a chiunque sia su questo pianeta, ma riconosciamo anche l'impatto che la nostra industria ha sull'ambiente", esordisce Xbox in un lungo messaggio volto a festeggiare l'Earth Day, sottolineando come "Microsoft si è presa impegni ambiziosi per ridurre significativamente l'impatto della compagnia sull'ambiente ed operare come un'azienda senza sprechi, carbon negative e water positive entro il 2030".

"Xbox sta portando avanti cambiamenti sull'intero ciclo vitale delle sue produzioni in modo da rispettare gli obiettivi corporativi che ci siamo prefissati", si legge ancora nel comunicato, che prosegue: "Abbiamo recentemente lanciato il nostro nuovissimo Xbox Sustainability Hub ed invitiamo la community a visitarlo e restare in pari con gli ultimi aggiornamenti di Xbox. Non vediamo l'ora di celebrare tutto ciò che Xbox sta facendo per spingere verso un cambiamento e portare un impatto positivo verso in Gaming sostenibile".

Di recente Microsoft ha presentato tecnologie e tool di sviluppo per tutta l'industria, a disposizione dunque di ogni software house sparsa per il mondo. Negli scorsi giorni, inoltre, Xbox Publishing Japan si è espanso, con la casa di Redmond che punta a stringere nuove collaborazioni con gli editori nipponici.