Xbox diventa un dolce: la ciambella ufficiale può essere acquistata da Krispy Kreme

Se siete dei fan di Xbox e vi trovate nel Regno Unito oppure in Irlanda, vi consigliamo di cercare uno dei punti vendita di Krispy Kreme per mangiare la nuova ciambella in edizione limitata creata come parte dei festeggiamenti per i 20 anni di Xbox.

"Next Level" - così si chiama il doughnut di Xbox - potrà essere acquistato in tutti i negozi di Krispy Kreme UK nel Regno Unito e in Irlanda dal 2 agosto al 22 agosto. Il doughnut verrà venduto singolarmente al prezzo di 2,10 sterline (poco meno di 2,50 euro al cambi attuale), mentre la confezione da 12 sarà offerta a 14,45 sterline (circa 17 euro). Come parte di questa campagna marketing, l'azienda specializzata in dolciumi lancerà anche un concorso che permetterà di vincere una Xbox Series S: il codice di partecipazione, ottenibile acquistando una confezione da 12 ciambelle, darà anche diritto ad un mese di Xbox Game Pass Ultimate, il servizio più completo della casa che offre l'accesso a tutto il catalogo di giochi su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Cloud, oltre a Xbox Live Gold e EA Play.

Krispy Kreme e Xbox hanno voluto fare le cose in grande, pertanto hanno anche preparato un trailer fintamente serio, che con una Direttrice Creativa di nome "Kristina Kareem" e un addetto al controllo di qualità chiamato "Xavier Boxxell" finisce per essere un vero spasso. Lo trovate in calce a questa notizia, buona visione!