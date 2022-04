Xbox Cloud Gaming: oltre 10 milioni di persone giocano in streaming

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Microsoft ha annunciato risultati record per Xbox nell'ultimo trimestre ed ha fornito un aggiornamento su Xbox Cloud Gaming, servizio accessibile a tutti gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate.

Si tratta di una comunicazione molto importante perché raramente vengono diffusi i reali dati di utilizzo delle piattaforme streaming, Google non ha mai rivelato l'esatto numero di utenti di Stadia e lo stesso ha sempre fatto NVIDIA con GeForce Now e di fatto non è semplice capire quanti giocatori utilizzino questi servizi.

Xbox Game Pass ha oltre 25 milioni di abbonati (non è chiaro quanti utenti siano abbonati a Xbox Game Pass, PC Game Pass o PC Game Pass) e lo streaming via Cloud è stato provato da dieci milioni di giocatori su console Xbox e piattaforme mobile, per Microsoft si tratta di numeri importanti che fanno seguito ad un grosso investimento su questa tecnologia, che presto arriverà anche su Smart TV e altri dispositivi con l'obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più vasto indipendentemente dall'hardware utilizzato.

A marzo la casa di Redmond ha inaugurato la divisione Xbox Cloud Gaming Publishing che si occupa esclusivamente di giochi in streaming e di ottimizzare la tecnologia necessaria per l'utilizzo dei giochi via Cloud.