Xbox Cloud Gaming: in arrivo il supporto a mouse e tastiera e una riduzione della latenza

Nel corso di un evento organizzato da Microsoft, i progettisti del Team Xbox hanno confermato di essere al lavoro per integrare il supporto a mouse e tastiera nei videogiochi in streaming di Xbox Cloud Gaming.

Durante l'evento per addetti al settore organizzato dalla casa di Redmond, l'ingegner del software Morgan Brown ha delineato la visione del team Xbox sul futuro della piattaforma "su nuvola" associata al tier Ultimate di Xbox Game Pass e conosciuta originariamente come Project xCloud (o comunemente xCloud).

L'esponente del team di progettisti impegnato nello sviluppo dell'ecosistema di Xbox Cloud Gaming non si è limitato ad annunciare il futuro supporto per mouse e tastiera nei videogiochi Xbox da fruire in streaming, ma ha svelato anche un'importante funzionalità che verrà implementata per rendere ancora più accessibile e performante la tecnologia alla base della piattaforma cloud di Microsoft.

Nel rivolgersi direttamente agli sviluppatori, Brown spiega infatti di essere al lavoro per ottimizzare le funzioni Direct Capture di Xbox Cloud Gaming, con un abbattimento della latenza e, quindi, della fluidità e responsività offerta ai videogiocatori. Nelle intenzioni di Microsoft, questa nuova funzione verrà implementata in maniera graduale e, almeno inizialmente, comporterà una riduzione della risoluzione massima del flusso video a 1440p, un target più che sufficiente per coloro che accedono ai servizi "su nuvola" di Xbox su smartphone o monitor PC con risoluzioni inferiori ai 4K. Quanto all'implementazione del supporto a mouse e tastiera su Xbox Cloud Gaming, Brown spiega che starà ai singoli sviluppatori integrarla nei loro videogiochi, in modo tale da garantirne la perfetta compatibilità con il gameplay e le funzionalità specifiche dei propri titoli.