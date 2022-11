Xbox Cloud Gaming accoglie Vampire Survivors, anche con controlli touch

Adorate Vampire Survivors e vorreste giocarci anche su smartphone? Sappiate allora che grazie al recente aggiornamento del catalogo di Xbox Game Cloud è possibile.

Nel corso delle ultime ore, infatti, Microsoft ha pubblicato un lungo post dedicato alle prossime novità in arrivo su Xbox Game Pass, in fondo al quale è stato inserito anche un piccolo aggiornamento relativo all'ipnotico titolo creato da uno sviluppatore italiano che ha dato il via ad una infinita serie di cloni su tutte le piattaforme. Dopo l'approdo su Xbox Game Pass e PC Game Pass, Vampire Survivors è ora giocabile anche attraverso la piattaforma di gaming in streaming del colosso di Redmond. Non solo, poiché il lancio del titolo su Xbox Cloud Gaming è avvenuto in contemporanea con l'introduzione del supporto all'interfaccia touch: questo significa che è possibile giocare su tablet e smartphone senza l'ausilio di un controller. Va precisato che la possibilità di giocare in streaming è un'esclusiva degli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate, la versione più costosa del servizio Microsoft.

