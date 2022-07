Xbox Cloud Gaming: un'altra ondata di giochi supporta ora i controlli touch

In concomitanza con l'annuncio dei nuovi giochi di luglio per gli utenti PC e Xbox Game Pass, Microsoft ha anche svelato quali sono i prodotti del catalogo che supportano ora i controlli touch quando avviati tramite Xbox Cloud Gaming.

Ecco tutti i nuovi giochi presenti nella libreria del servizio che supportano da oggi i touch controls:

Citizen Sleeper

Disc Room

Escape Academy

Garden Story

Little Witch in the Woods (Game Preview)

Lost In Random

Spacelines from the Far Out

Umurangi Generation

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

As Dusk Falls – Disponibile dal 19 luglio 2022

Questo significa che, a partire da ora, potete giocare i tre episodi di Yakuza comodamente dal vostro cellulare grazie a Xbox Cloud Gaming. Per chi non lo sapesse, il servizio di gaming in streaming targato Microsoft è disponibile esclusivamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, con l'unica eccezione rappresentata da Fortnite Capitolo 3, il quale non richiede alcun tipo di abbonamento e può essere giocato sia su PC che su smartphone e tablet che supportano i browser web.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo anche che sono i cinque i giochi che stanno per abbandonare il catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass nella seconda metà di luglio 2022.