Xbox Cloud Gaming: l'app per lo streaming di Xbox Game Pass arriva su TV Android e Google

Come segnalato dalla redazione di 9to5Google, Microsoft starebbe provvedendo al rollout dell'applicazione per accedere in streaming alla libreria dei giochi Xbox Game Pass su smart TV Android e Google.

L'ultimo aggiornamento che porta l'app ufficiale di Xbox Game Pass per Android alla versione 2107 cintiene infatti le righe di codice necessarie per consentire l'installazione della stesa su dispositivi come Android TV e Google TV, senza cioè ricorrere a soluzioni tampone come l'esecuzione in sideload.

Nel momento in cui scriviamo, sui canali social di Microsoft e del team Xbox non è giunta alcuna comunicazione ufficiale sull'effettivo ampliamento della compatibilità dell'app di Xbox Game Pass sui Android TV e dispositivi Google TV come Chromecast.

Non sappiamo, quindi, se tale aggiornamento sia o meno propedeutico al lancio di un successivo update che consenta l'accesso su smart TV a tutte le funzioni correlate a Xbox Cloud Gaming (il servizio in game streaming conosciuto originariamente come xCloud). Non a caso, infatti, i giornalisti di 9to5Google riferiscono di essere incappati in diversi disservizi e problemi di connessione nell'utilizzo dell'app del Game Pass dopo l'installazione su Android e Google TV della versione 2017 attualmente in rollout.