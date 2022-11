Xbox Cloud Gaming: arriva il boost alle performance su Steam Deck, Linux e Chrome

Come sappiamo, Xbox Cloud Gaming rappresenta il futuro del gaming - almeno sulla carta e come tutte le medesime tecnologie dei competitor che si vanno sempre più sviluppando -. Parlare di Cloud equivale a parlare di "rivoluzione videoludica", seppure vi sia un grosso margine di crescita per questa tecnologia.

Xbox Cloud Gaming continua ad aggiornarsi e ad offrire sempre più contenuti ai propri utenti. Basti pensare, ad esempio, al futuro arrivo di tanti accessori e controller verificati, che andranno ad ampliare l'esperienza ludica di tutti i giocatori. Tuttavia, le migliorie generali al servizio non fanno riferimento al "semplice" supporto tramite periferiche o contenuti più o meno marginali. Da questo punto di vista, infatti, Microsoft sta iniziando a fare dei veri e propri passi da gigante, che potrebbero portare alla tanto agognata rivoluzione videoludica nel corso di non troppi anni.

Come abbiamo saputo nelle scorse settimane, Xbox Cloud Gaming arriverà anche su Meta Quest, ma non è l'unica importante notizia per la tecnologia cloud ideata da Microsoft: a quanto pare, Xbox Cloud Gaming ha appena ricevuto un boost alle performance generali. La notizia arriva dal noto portale estero Windows Central, il quale dichiara che Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento finalizzato a migliorare l'esperienza dello streaming dei videogiochi e tale update riguarderebbe Linux e ChromeOS, riguardando indirettamente anche la neonata console di Valve visti i miglioramenti del servizio per Linux.

La notizia giunge dall'utente Reddit CohenJordan, il quale ha condiviso la notizia sul noto social online. "Ciao a tutti! Abbiamo appena rilasciato una serie di miglioramenti alle performance di Xbox Cloud Gaming per i giocatori che giocano via browser su dispositivi con Linux e Chrome OS. Potete aspettarvi una risoluzione più alta e un'esperienza di streaming più fluida". Queste sono le dichiarazioni lasciate dal dipendente della compagnia americana Microsoft, ufficializzando il rilascio di alcune migliorie che faranno sicuramente la gioia di tutti gli utenti di Xbox Cloud Gaming.

"Questi cambiamenti completano anche un lungo percorso di miglioramento della nostra esperienza gaming via browser a una diversa tecnologia di streaming. Ora dovreste avere un'esperienza più consistente sul browser, non importa da quale dispositivo voi stiate giocando". Seppure quest'ultima frase lasci spazio a poche interpretazioni, visto che si parla esplicitamente di una "diversa tecnologia di streaming", il dipendente non è sceso nei dettagli delle sue dichiarazioni, lasciando aperti alcuni interrogativi circa i cambiamenti recentemente apportati all'esperienza del gaming in cloud. La crescita di Xbox Cloud Gaming procede a gonfie vele, seguendo un trend positivo della casa verde crociata, perciò attendiamo cosa ci riserverà il futuro di questo nuovo modo di concepire il videogioco.