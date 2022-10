Xbox Cloud Gaming arriva su Meta Quest! Centinaia di giochi in streaming sul visore VR

In coincidenza del Meta Connect 2022 è intervenuto anche Satya Nadella: l'amministratore delegato di Microsoft ha preannunciato l'arrivo dell'applicazione ufficiale di Xbox Cloud Gaming sullo store digitale dei dispositivi VR Meta Quest.

Con l'approdo su Meta Quest Store del servizio conosciuto originariamente come xCloud, tutti i possessori di un 'caschetto delle meraviglie' di Oculus/Meta che sono abbonati a Xbox Game Pass Ultimate avranno l'opportunità di utilizzare il visore VR per accedere a centinaia di videogiochi in streaming.

Come sottolineato dallo stesso Nadella, sarà possibile giocare ai titoli del Game Pass all'interno di un'interfaccia virtuale espressamente studiata per i visori Oculus/Meta Quest: il flusso video, ovviamente, verrà gestito in 2D, di conseguenza non ci saranno funzionalità VR esclusive fruibili da visori Quest.

Tutti i videogiochi Xbox Cloud Gaming su Meta Quest saranno compatibili con i controller Xbox, basterà perciò connettere un pad all'headset e servirsene per navigare nell'interfaccia e, logicamente, per giocare i titoli in catalogo su di uno schermo virtuale di grandi dimensioni. La data di lancio dell'app verrà annunciata in un secondo momento.

Sapevate che Xbox Cloud Gaming ha ottenuto il tasto Riproduci su Bing? La nuova funzionalità si integra al motore di ricerca di Microsoft per garantire l'accesso istantaneo ai giochi Xbox Game Pass fruibili in streaming da browser.