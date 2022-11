Xbox Cloud Gaming arriva su Smart TV Samsung del 2021: tutti i modelli supportati

Dopo essersi premurata di lanciare la promozione con tre mesi gratis di Apple TV+ e Apple Music su Game Pass, Microsoft preannuncia l'arrivo dell'app di Xbox Cloud Gaming su Smart TV Samsung prodotte nel 2021.

La notizia dell'approdo di Xbox Cloud Gaming sui modelli di smart TV Samsung prodotti nel 2021 fa il paio con l'annuncio, da parte del colosso hi-tech sudcoreano, dell'arrivo sui medesimi TV di molte delle applicazioni attualmente disponibili su Samsung Gaming Hub.

Oltre alla già citata applicazione per accedere al catalogo 'su nuvola' di Xbox Game Pass Ultimate, Samsung propone a tutti i possessori di smart TV del 2021 l'opportunità di accedere a servizi come Amazon Luna, GeForce Now e Utomik: manca ovviamente il supporto a Google Stadia per via della sua chiusura, prevista per inizio 2023. Eccovi l'elenco delle Smart TV Samsung supportate:

QN800

QN850

QN900

WS1A

QN700

LS03A

AU7000

AU8000

AU9000

Q50

Q60

Q95-Q70

Microsoft precisa inoltre di voler implementare la vibrazione dei controller connessi in Bluetooth all'app Xbox Cloud Gaming su Smart TV Samsung del 2021 e del 2022. Qualora foste interessati, qui trovate un video realizzato da Tom Warren di The Verge per mostrare come gira Xbox Cloud Gaming su Smart TV Samsung.