Xbox Cloud Gaming in arrivo su Series X|S e One: 100+ giochi per Game Pass Ultimate

Nel corso dell'Xbox Games Showcase organizzato in occasione della Gamescom 2021, Microsoft ha annunciato che il servizio Xbox Cloud Gaming arriverà su Xbox Series X|S e Xbox One entro le festività natalizie del 2021.

Grazie ad esso, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere istantaneamente ad una libreria di oltre 100 giochi fruibili in streaming, senza la necessità di scaricarli sulla propria memoria di archiviazione. "Per i giocatori console rappresenta un nuovo modo di giocare ai loro titoli preferiti il più velocemente possibile, entrare in una partita degli amici più facilmente e provare i giochi di Xbox Game Pass prima di scaricarli", ha spiegato Microsoft.

Xbox Cloud Gaming apre anche uno scenario inedito ai giocatori Xbox One, che in questo modo potranno giocare sulle loro console di vecchia generazione dei titoli pensati esclusivamente Xbox Series X|S, come The Medium e Microsoft Flight Simulator.

Xbox Cloud Gaming, ricordiamo, è alimentato da server dotati di hardware Xbox Series X, ed è già disponibile sui dispositivi Android (incluse le TV), iOS e sui browser per PC. Per utilizzarlo sono necessarie una velocità di almeno 10 Mbps e una connessione Wi-Fi a 5 Ghz.